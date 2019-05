Jonas Esticado lança clipe de “Meu Coração Pegou Ar” com participação de Matheus e Kauan

Um dos maiores nomes do forró no Brasil, o cantor Jonas Esticado lançou nesta sexta-feira (24) o hit “Meu Coração Pegou Ar”. A música tem participação especial da dupla sertaneja Matheus e Kauan e já está disponível em todas as plataformas digitais e no Youtube oficial do artista com o clipe que pode ser conferido neste link: https://www.youtube.com/watch?v=dgu9BNDv2Lo.

Com uma videografia já consagrada entre grandes produções do gênero, Jonas presenteou o público com um clipe que traz cenas dele acompanhando jovens em uma balada e no estúdio em que gravou com Matheus e Kauan. Com uma pegada de “modão”, “Meu Coração Pegou Ar”, também mostra a versatilidade do cantor que passeia por diversos estilos sem perder sua essência musical.

Jonas Esticado

Um dos maiores artistas da nova geração, Jonas Esticado é integrante do casting Yury do Paredão Entretenimento, comandada pelo empresário Yury Bruno, que também está à frente da carreira do cantor Thales Lessa. Em cinco anos de carreira, Jonas já coleciona números gigantescos: são mais de 162 milhões de visualizações e 750.000 inscritos no Youtube; 1,8 milhões de seguidores no Youtube; e mais de 732.000 ouvintes mensais no Spotity. O cantor também é destaque pelas parcerias musicais com grandes nomes da música como Jorge Barcelos, Dorgival Dantas e Felipe Araújo. Ele também assina a label “Jonas Intense”, festa que passeia pelas principais cidades do Nordeste levando um show exclusivo dele e reunindo um line up recheado de grandes atrações nacionais.

Jonas na WEB

Fonte: Assessoria de Imprensa / Fotos: Divulgação