Jonas Esticado grava DVD em Brasília

Com o Lago Paranoá de cenário, com um seleto público, o cantor Jonas Esticado gravou DVD neste final de semana, no “Na Praia”, em Brasília. Fazendo história na música, colecionando hits e parcerias, aliado a uma boa dose de talento, somado ao topo dos rankings das músicas mais tocadas do Brasil, foi assim o novo DVD: Jonas In Brasília. Com 14 canções. O repertório com 9 faixas bem conhecidas do público entre elas, “Com Amor não se brinca”, “Saudade Boa”, “Meu coração pegou ar”, “Contrário”, “Não Era para eu te amar”, “Moça do Espelho”, “Só Papai”, “Sexta-feira”, e “Vem me amar”- recém lançada de Jonas com um clipe muito real para este mundo virtual. É a chama para reviver em tempos de redes sociais, Esticado levou a plateia a loucura.

Além disso, o cantor apresentou, também, no set list 5 canções inéditas. A cada lançamento um aliado: Jorge (dupla com Mateus), Felipe Araújo, Matheus e Kauan, respectivamente. “São amigos que deram voz, junto comigo, a essas músicas especiais em minha carreira, por isto, neste trabalho audiovisual, fiz questão de resgatar cada uma delas que bombaram nas playlists, youtube e rádios de todo o Brasil”, conta o cantor.

Com direção de Anselmo Trancoso e produção musical de Jonas Esticado e Yuri do Paredão, empresário do artista, o batismo Jonas In Brasília vem de encontro à combinação da data (7/09- Independência do Brasil) e do local (Brasília, a capital do país). O que ambos têm a ver com a estrada de Jonas? Depois do Nordeste, sua casa, é no centro-oeste, que Jonas resgata, em sua agenda, a latente paixão dos brasileiros: a MÚSICA e o sonho, como de muitos brasileiros, daquele menino que era vendedor ambulante, de mudar sua vida e de sua família.



Com concepção de espetáculo moderno, primando por megaestrutura, com cenografia que traz painéis de LED, com elementos do Nordeste, claro, associado a escadas e efeitos especiais, imagens de videoclipes sincronizadas a algumas canções e iluminação diferenciada e digitalizada. Esse é o contexto que faz da gravação um espetáculo high-tech. É fato que, “Jonas In Brasília”, vem para confirmar uma trajetória novata e bem-sucedida do cantor. É a celebração dos 5 anos repletos de conquistas!

Fonte e fotos: Assessoria de Imprensa