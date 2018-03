Jaguar anuncia Mariana Rios como embaixadora da marca

A Jaguar — marca premium que mais cresce no Brasil e que conta com uma nova geração completa de produtos composta por veículos esportivos, sedãs e SUVs — anuncia sua nova embaixadora de marca: a apresentadora, atriz e cantora Mariana Rios.

“Estamos felizes em anunciar a Mariana como personalidade para representar a marca Jaguar no Brasil. É a primeira vez que, aqui no País, optamos por uma mulher, porque achamos que ela personifica bem o estilo de vida dos nossos clientes. Além de multi-talentosa, com mais de 15 anos de carreira, Mariana é batalhadora e evolui sua carreira de forma coerente, uma característica muito presente no perfil de jovens clientes empreendedores que temos para a Jaguar. Além disso, ela tem uma beleza genuinamente brasileira, é elegante e com estilo clássico, sem perder a sensualidade discreta”, explica Gabriel Patini, diretor de marketing da Jaguar Land Rover para a América Latina.

Mariana complementa: “Aprecio a qualidade e ao mesmo tempo esta herança esportiva que a Jaguar tem. Amo dirigir e viajar com luxo e conforto. Tenho certeza que a bordo de um veículo da marca me sentirei única e exclusiva”.

A parceria, inicialmente, será de um ano e sua estreia será no lançamento local do Jaguar E-PACE com clientes no dia 9 de março, na Fazenda Capuava, em Indaiatuba (SP).

Sobre a Jaguar Land Rover

A Jaguar Land Rover é a maior fabricante de automóveis do Reino Unido e possui duas marcas icônicas da indústria automotiva britânica: a Jaguar, com mais de 80 anos de história, é a marca premium que mais cresce no Brasil e agora conta com uma nova geração completa de produtos composta por veículos esportivos, sedãs e SUVs e a Land Rover, que, desde 1948, é referência mundial em veículos todo terreno. Controlada pelo grupo indiano Tata Motors, a companhia conta com cerca de 42 mil colaboradores em todo o mundo e comercializa seus produtos em 130 países. A produção de veículos é centralizada no Reino Unido, com plantas adicionais na China, na Índia, na Eslováquia e no Brasil, localizada em Itatiaia, RJ. A partir de 2020, todo novo veículo da Jaguar Land Rover será eletrificado, oferecendo aos consumidores ainda mais opções. Serão introduzidos veículos elétricos, híbridos e híbridos plug-in, complementando a gama de modelos atuais equipados com os motores Ingenium diesel e gasolina. Presente há mais de 25 anos no país, a Jaguar Land Rover conta com 39 concessionários no Brasil.

Fonte: Jaguar / Foto: Reprodução