“Já temos duas músicas e estamos produzindo a terceira”, disseram as irmãs Larissa e Isabela em entrevista exclusiva ao CSul

Dupla, ex-The Voice Kids, falou sobre mudanças, carreira, inspirações, sonhos e habilidades com instrumentos

Redação CSul – Iago Almeida

Fotos: Divulgação/Arquivo Pessoal

Tornar-se um cantor profissional é considerado algo difícil e que requer um grande esforço. Esforço esse que as irmãs Larissa e Isabela não escondem e cada vez mais colhem frutos de um belo trabalho artístico. As irmãs, de 11 e 13 anos, nasceram em ambiente musical, o que fez com que o canto fosse aprendido como suas primeiras habilidades na música. Ambas participam dos Corais Brasileirinho e Favo de Mel, fazendo com que os duetos se tornassem ainda mais intuitivos.

Em 2018, a dupla encantou o The Voice Kids, fazendo com que todos os técnicos virassem as cadeiras. Carlinhos Brown foi quem recebeu as irmãs em seu time. Antes mesmo do programa, as meninas já estavam trilhando o caminho artístico. As garotas já estão tomando palcos de Curitiba e de diversos locais do país. Se apresentam em festas de aniversários, casamentos, batizado, desfile, bazar, shopping, loja, culto, todo convite que chega é abraçado com carinho pelas adolescentes.

Em 2019, as irmãs lançaram dois singles, “Mundinho Particular” e “Sempre sem querer” , produzida pelo renomado produtor musical PH Hipólito. As canções estão disponíveis em todas as plataformas digitais e contam com um clipe no canal do Youtube, voltado para adolescentes. O lançamento do terceiro single está previsto para meados do mês de março e a canção se chama “Cara de Pau“.

Hoje elas cantam seu repertório com banda, voz e violão, ou na opção de playback. O repertório é amplo e variado e atende a diversos gêneros musicais. As irmãs concederam entrevista exclusiva ao CSul e falaram sobre mudanças, carreira, inspirações, sonhos e habilidades com instrumentos. Confira:

Entrevista exclusiva

Como está sendo a experiência pós participação no The Voice Kids de 2018? O que mudou na vida e carreira de vocês de lá pra cá?

Acredito que nossa carreira começou lá. Antes a gente cantava sozinhas, mas para o programa, montamos a dupla. Foi tudo muito rápido. Com certeza o The Voice Kids abriu várias portas. Fazemos vários shows, eventos e nos motivou muito a cantar muito mais. Estamos gravando mais vídeos, nos dedicando mais a música e nos apaixonando por ela cada vez mais!

Quais suas maiores inspirações na música? Tem algum cantor que sonhavam em conhecer e tiveram a oportunidade? Quem vocês ainda querem conhecer?

A pessoa que mais temos como inspiração em relação a música é a nossa mãe. É o nosso apoio em tudo o que precisamos. Foi com ela que aprendemos praticamente tudo o que sabemos. Tivemos a oportunidade de conhecer alguns cantores que nos inspiram muito como a Maiara e Maraísa, Marília Mendonça, Dilsinho e Thaeme e Thiago, que nos incentivaram muito a continuarmos acreditando no nosso sonho. Sonhamos em conhecer Melim, Jorge Mateus, Zé Neto & Cristiano, Ferrugem, entre outros.

Vocês possuem singles próprios. Qual a importância disso e o sentimento de ver a carreira de cantoras deslanchar?

Já temos 2 músicas e estamos produzindo a 3ª. Isso traz um sentimento maravilhoso. Até então cantávamos apenas cover, agora cantamos o que queremos contribuir para o cenário musical com nosso jeito. Hoje ouvimos pessoas fazendo cover das nossas músicas e isso é incrível. Sabemos que o caminho é longo e teremos muito a percorrer, mas acreditamos que nossa música representa a nossa geração e que muita gente vai curtir junto com a gente.

Além da voz, vocês possuem habilidades e dons para instrumentos musicais. Como estão os ensaios de vocês com instrumentos? Possui algum que ainda têm vontade de aprender?

Amamos tocar instrumentos. Acreditamos que habilidade a gente têm, mas se não se dedicar a aprender, não desenvolveremos nossos dons. Tocamos alguns, violão, violino, flauta, ukulele, piano, mas com todos eles estamos num eterno processo de aprendizagem. Sabemos também o quanto nos dá autonomia quando tocamos nós mesmas nossos instrumentos e não precisamos depender o tempo todo de outros músicos. Assim, facilita nossos ensaios e a gravação dos nossos vídeos. Tocar um instrumento, além de todo benefício pra nossa carreira, é uma diversão para gente. Em especial, a pagodeira da casa(Isabela), quer muito aprender cavaquinho.

E a vida de cantora aí na cidade? Fazendo muitos shows? Se apresentam onde?

Já tivemos boas oportunidades na nossa cidade. Participamos de alguns eventos da prefeitura, temos convites para eventos privados, cantamos em casamento, batizado, aniversário, desfile, bazar, shopping, loja, culto, ou seja, cantamos onde nos chamarem. Também cantamos com um grupo de amigos (Vila Kids) em diversos lugares na cidade. Tem épocas que a agenda está bem cheia, mas sempre tentamos não sobrecarregar porque temos também nossos compromissos escolares. Ah, também cantamos em várias rádios e programas de TV depois do The Voice Kids.

Já se apresentaram em outro estado? Como foi?

Final de 2018 fomos cantar em Belém do Pará com os nossos amigos do The Voice Kids. Foi uma experiência incrível, pois além de poder vê-los, conhecemos um lugar totalmente novo para nós! Além disso, já cantamos em várias cidades aqui do Paraná e na região metropolitana de Curitiba. No Rio Grande do Sul fizemos shows em Camaquã, Cristal e Arambaré. Vamos para lá todas as férias, pois nossa família toda é de lá. Participamos de um programa de TV fora do nosso estado, o Aparecida Sertaneja, da TV Aparecida, em São Paulo.

Quando surgiu a vontade pela música? Quais seus sonhos para o futuro?

Estamos envolvidas com a música desde pequenas. Crescemos indo ao coral, cantando e tocando instrumentos. Sempre tivemos o sonho de ser cantoras e o The Voice nos confirmou isso. Queremos continuar no meio da música, fazendo vários shows e lançando muitas músicas!

Como vocês fazem para equilibrar os estudos e a carreira de cantoras?

Priorizamos muito os nossos estudos. Tentamos sempre cuidar para que nossos horários não interfiram no nosso aprendizado escolar. Mas temos consciência que nossa rotina é geralmente mais tumultuada que de nossos colegas.

Entrevista com a Mãe

Qual o sentimento de ver as filhas trilhando o caminho que sonham e o que você faz para ajudar sempre mais as duas a conquistarem seus objetivos?

Lilian – Tanto eu como meu esposo sempre reconhecemos o talento e habilidade das meninas. Boas oportunidades têm surgido porque temos nos dedicado a isso. Queremos dar, dentro do que pudemos, a oportunidade delas se desenvolverem musicalmente na idade que elas têm. A fofurice passa e na fase adulta tem muita gente boa procurando seu espaço, por isso precisamos prepará-las. Temos bons apoiadores nesse trabalho, pois sozinhos, não damos conta. Nessa fase também existe o conflito de ser mãe e empresária, de separar os momentos e ao mesmo tempo estar envolvida em tudo, mas somos gratas a Deus por ter essa oportunidade de criar filhas talentosas que buscam oportunidade de mostrar sua música a uma nova geração.

Redes sociais

Instagram @larissaeisabela.oficial

Youtube: www.youtube.com/larissaeisabela

Facebook: www.facebook.com/larissaeisabela

Tiktok @_larissaeisabela

Vídeo com trajetória da dupla do The Voice Kids até o lançamento do single:

https://www.youtube.com/watch?v=QHVlfGiANnM