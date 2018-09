Iza lança clipe ‘Dona de Mim’ em show ao vivo no Twitter

Nesta sexta-feira (28), a partir das 19h (horário de Brasília), Iza fará um show ao vivo de seu perfil no Twitter para divulgar o novo clipe, “Dona de Mim”. Em comemoração ao lançamento, a cantora terá um emoji exclusivo na plataforma, que aparecerá ao Tweetar com a hashtag #DonaDeMim. A imagem estará disponível a partir de sexta-feira e poderá ser utilizada até dia 5 de outubro no Twitter.

A hashtag #DonaDeMim foi criada como parte de um movimento para apoiar e dar visibilidade a mulheres fortes que enfrentam diversos obstáculos da vida diariamente. Nos dias que antecedem o lançamento, o perfil da Iza no Twitter trará vídeos com as histórias das mulheres que aparecem no clipe. Além disso, a cantora convida todos a contar suas histórias por meio de Tweets, incluindo a hashtag #DonaDeMim.

Iza foi indicada ao Grammy Latino 2018 pelo álbum de estreia e levou o prêmio de Melhor Música com “Pesadão” durante o #PrêmioMultishow na última terça-feira (25).

Fonte: Notícias ao Minuto / Foto: Getty Images