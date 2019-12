Iza brilha na sua primeira capa para a Glamour: “Estou vivendo um momento íntimo de libertação”

A cantora falou sobre sua relação com o corpo e sororidade feminina

A cantora Iza, 29 anos, estrela a capa da edição de Dezembro/Janeiro da revista Glamour. Para a publicação, ela falou um pouco de sua trajetória. Há quatro anos, a carioca do bairro de Olaria, Zona Norte do Rio, largou a vida de publicitária para cantar e, pasmem, recusou dois convites para competir no The Voice, da Rede Globo. Hoje sabemos no que isso deu: é uma das técnicas mais ovacionadas do programa (assumiu o posto em julho de 2019); fez parcerias com mestres da música do calibre de Caetano Veloso, Alcione e Djavan, só para citar alguns; tem mais de nove milhões de seguidores no Instagram; e coleciona outras milhões de visualizações em seu canal do YouTube (em cinco dias, por exemplo, o clipe do single “Evapora”, parceria com a neodiva americana Ciara e o grupo eletrônico Major Lazer, teve 4,6 milhões). Mas, antes de tudo isso acontecer, dizer esse “não” era um sinal de insegurança. “Não tinha coragem de me apresentar e, na verdade, achava que participar do reality show não era para mim”, conta.

Iza decidiu se entregar à música relativamente tarde, aos 24 anos, impulsionada por uma palestra no coworking onde ela trabalhava na área de marketing, no Rio de Janeiro. “Perguntaram o que faria de graça para o resto da vida. Lembro que a minha primeira resposta foi: ‘cantar’. Tentei evitar isso na minha cabeça, mas o que me estimulou foi o medo da dúvida e o privilégio de não precisar pagar as contas naquela época [o pai, militar naval de carreira, e a mãe, professora de música e artes, podiam ajudá-la]. Percebi que não queria ser uma pessoa frustrada, que só havia me formado em publicidade porque não conseguia me apresentar em público, a não ser que fosse na igreja, onde comecei a cantar quando ainda criança.”

Do pontapé inicial, feito de maneira totalmente independente em vídeos no YouTube interpretando músicas de Beyoncé e Rihanna e singles próprios, até o contrato com a gravadora Warner e o lançamento de seu primeiro álbum, Dona de Mim (em 2018), foram três anos, apenas! Brilhou, se destacou, ascendeu a estrela do pop em 2019 – duvido que você já não tenha fervido ao som de “Pesadão” e “Brisa”. Abraçou o que ela define como seu “chamado” e ganhou proteção contra manifestações de racismo como as sofridas na adolescência, quando era a única negra nas escolas particulares de classe média alta que frequentou. “Minha mãe me ensinou a não ficar calada. Por isso nunca me paralisei diante do preconceito, mas sei que hoje a visibilidade me poupa de muitos insultos. As pessoas sabem que tenho uma voz potente e pensam muito antes de fazer qualquer coisa”, afirma.

Inevitavelmente, a fama também vem acompanhada de polêmicas. Há pouco tempo, algumas mulheres questionaram no Twitter se o fato de Iza compartilhar fotos de biquíni não estaria reforçando o estereótipo da mulher negra hipersexualizada – o mesmo que o movimento negro luta para acabar. Sobre o assunto, Iza mostra ter entendido o que é sororidade na prática. “A preocupação de continuar propagando um estereótipo incômodo como esse é completamente coerente, e eu entendo que venha de um lugar de defesa. Ao mesmo tempo, estou vivendo um momento íntimo de libertação. Até que ponto essa cobrança não é censura? Já passamos da hora de pararmos de dizer o que a mulher negra deve fazer ou não.”

Fonte: Assessoria de Imprensa / Fotos: GLAMOUR BRASIL – Gui Paganini