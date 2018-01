Isis Valverde, rainha do baile do Copa, encarna cigana moderna em ensaio

Isis Valverde foi anunciada como a nova rainha do Baile do Copacabana Palace, evento tradicional na agenda do Carnaval carioca. Animada para receber a coroa, a mineira de Aiuruoca estrelou um ensaio com o tema da festa, Gipsy Folie: na pele de uma cigana moderna, a atriz posou cheia de estilo no Salão Azul do hotel.

ATRIZ BRINCA SOBRE SAMBA NO PÉ: ‘FICO ALI NO SAPATINHO’

Sucessora de Sabrina Sato – atual rainha de bateria da Vila Isabel – no posto do Baile, a artista admite que o samba no pé não é seu ponto forte. “Acho que seria exagero dizer que sambo muuuito (risos). Mas dou meu recado, tá bem? Fico ali no sapatinho. O importante é ser feliz. Se jogar!”, contou à revista “Ela”. De férias no Havaí com o namorado, André Resende, ela destacou ainda a importância da série “O Canto da Sereia” em sua relação com a folia popular. “Esse foi um trabalho lindo, muito importante para mim, no qual tive a oportunidade de estar em contato com uma cultura riquíssima. O carnaval da Bahia é grandioso, é outro tipo de festa, diferente da do Rio, mas não perde em nada no quesito animação. Sempre fui fã das músicas baianas, das cantoras que têm energia imensa para levar os trios pelos circuitos… A minissérie só me mostrou mais de perto o que eu já imaginava, que vale a pena você conhecer o carnaval de Salvador!”, afirmou Isis, clicada com um biquíni idêntico ao usado por Bruna Marquezine em Fernando de Noronha.

ISIS E NAMORADO SE DIVERTEM EM VIAGEM: ‘QUE MÚSICA É ESSA?’

Após um breve término de duas semanas, Isis reatou com o empresário e está com ele no Havaí, de onde volta para ser coroada no Copacabana Palace. Nesta segunda-feira (22), Isis apareceu cantando enquanto André dirigia em um vídeo divertido compartilhado por ela no Instagram Stories. “Que música é essa?”, questionou a global, deixando o vídeo mudo para que seus seguidores adivinhassem.

Fonte: Purepeople / Foto: Reprodução