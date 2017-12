Internada em CTI, Susana Vieira, explica permanência em hospital: ‘Segurança’

Susana Vieira, internada após ser diagnosticada com trombose na perna, usou seu perfil no Instagram para agradecer seus fãs pela preocupação e explicar o motivo que a fez permanecer no Hospital Vitória, localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. “Oi, meus amores! Meu coração está que não se aguenta de tanto amor que recebi de vocês hoje… Não vou conseguir responder todo mundo pois foram muitas mensagens, mas quero deixar registrado a minha gratidão por tantas mensagens lindas e carinhosas”, afirmou a atriz que festejou 75 anos em uma boate em Ibiza, na Espanha. “Aproveito para tranquilizar a todos e dizer que estou no hospital como procedimento de segurança e para me recuperar mais rápido, mas muito em breve estarei em casa, se Deus quiser!”, concluiu a artista, afirmando que iria “dormir feliz”.

Problema de saúde surgiu após choque térmico em Maiami

Susana Vieira estava em Miami, cidade da Flórida, nos Estados Unidos, quando o problema de saúde que sua assessoria afirmou não ser grave se deu início. Enquanto visitava sua família, a atriz ficou resfriada depois de sofrer um choque térmico devido à mudança da temperatura do lugar, que oscilou cerca de 20 graus de um dia para o outro. Já na viagem de retorno ao Brasil, Susana, elogiada ao publicar foto sem maquiagem, desenvolveu um trombo na perna por causa da demora do voo, que durou mais tempo do que o estimado. Para que o quadro não se agravasse, ela foi levada rapidamente para o hospital.

Fonte: Purepeople / Foto: Reprodução