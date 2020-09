Inscrições abertas para o Concurso Inova Unis 2020

O Grupo Unis abriu as inscrições para a edição de 2020 do Concurso Inova Unis. O Inova Unis 4.0 será um concurso online gamificado com duração total de 50 dias

O evento tem o objetivo de incentivar o interesse da comunidade pelos métodos utilizados em projetos de inovação, além de provocar a criação de novos produtos e serviços. A competição terá início no dia 01 de outubro, com a formação das equipes em um encontro online.

Após o encontro inicial os participantes recebem um acesso à plataforma do jogo onde irão cumprir uma série de tarefas e acompanhar o ranking e saldo de pontos das equipes. Durante as etapas, os projetos passarão pela ideia de negócio, prototipagem e validação.

Ao final do Concurso dez finalistas serão escolhidos por uma banca de jurados a partir dos pitchs finais em novembro. Os finalistas apresentarão o pitch em um DemoDay realizado no hub de inovação Cesul Lab.

As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de setembro clicando aqui. Mais informações sobre o Concurso Inova Unis 2020 podem ser encontradas clicando aqui.

Fonte e foto: Ascom Grupo Unis