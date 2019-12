Iniciada a novena de Imaculada Conceição em Varginha

Pin Compartilhar 0 Compart.

Foi iniciada na última sexta-feira (29) a novena de Imaculada Conceição, considerada a padroeira da cidade de Varginha.

Comemorada no dia 08 de Dezembro, o nome dado à santa refere-se a um dogma através do qual a Igreja declarou que a concepção da Virgem Maria foi sem a mancha (mácula em latim) do pecado original. Desde o primeiro instante de sua existência, a Virgem Maria foi preservada do pecado pela graça de Deus. Ela sempre foi cheia da graça divina. O dogma declara também que a vida da Virgem Maria transcorreu completamente livre de pecado.

Desde os tempos da Igreja primitiva, os fiéis sempre acreditaram que Maria, a Mãe de Jesus, nasceu sem o pecado original. Tanto no Oriente como no Ocidente, há grande devoção à Maria enquanto mãe de Jesus e Virgem sem Pecados. No começo do cristianismo o dogma da Imaculada Conceição já era tida como uma verdade de fé para os fiéis.

O dogma que declara a Imaculada Conceição da Virgem Maria é fundamentado na Bíblia: Maria recebeu uma saudação celestial do Anjo Gabriel quando este veio anunciar que ela seria a Mãe do Salvador. Nessa ocasião, o Anjo Gabriel saudou como cheia de graça.

Foi o papa Pio IX, o papa que proclamou o dogma da Imaculada Conceição, recorreu principalmente à afirmação de Gênesis (3, 15), onde Deus diz: Eu Porei inimizade entre ti e a mulher, entre sua descendência e a dela, assim, segundo esta profecia, seria necessário uma mulher sem pecado, para dar à luz o Cristo, que reconciliaria o homem com Deus.

Também existem os escritos dos Padres da Igreja, como Irineu de Lyon e Ambrósio de Milão. São Tomás de Aquino, por volta de 1252, declarou abertamente que a Virgem foi, pela graça, imunizada contra o pecado original, defendendo claramente o dogma do privilégio mariano, que seria declarado e definido séculos mais tarde.

O dia da festa da Imaculada Conceição foi definido em 1476 pelo Papa Sisto IV. A existência da festa era um forte indício da crença da Igreja na Imaculada Conceição, mesmo antes da definição do dogma no século XIX.

No dia 8 de dezembro de 1854, dia da festa, o Papa Pio IX, com a Bula intitulada Deus Inefável (Ineffabilis Deus), definiu oficialmente o dogma da Santa e Imaculada Concepção de Maria.

Programação Novena:

1º Dia: Os santos se encorajam e acompanham – 29/11

19h15 Homenagem a Nossa Senhora

19h30 Missa da Novena – PE Enderson Hebert de Souza

2º Dia: O Senhor chama á ti também – 30/11

19h15 Homenagem a Nossa Senhora

Missa da Novena – PE Dom Pedro Cunha Cruz

3° Dia: O gnosticismo atual – 01/12

05h Caminhada do rosário, saindo da igreja São Judas Tadeu até a paróquia de Imaculada Conceição

08h Missa na igreja de Imaculada Conceição, seguida de café comunitário

10h Celebração na igreja de São Judas Tadeu

19h15 Homenagem a Nossa Senhora

19h30 Missa da Novena – PE Mário da Silva Quirino

4° Dia: O pelagianismo atual – 02/12

19h15 Homenagem a Nossa Senhora

19h30 Missa da Novena – PE Luciano Tadeu de Oliveira

5° Dia: Bem-aventuranças de Jesus: A contracorrente – 03/12

19h15 Homenagem a Nossa Senhora

19h30 Missa da Novena – PE Elias Tadeu de Souza

6° Dia: A grande regra de comportamento – 04/12

19h15 Homenagem a Nossa Senhora

19h30 Missa da Novena – PE André Rodrigues Vilas Boas

7° Dia: Cinco características da santidade no mundo atual – 05/12

07h Laudes solene na igreja de Imaculada, seguida de adoração ao Santíssimo até as 18h

19h15 Homenagem a Nossa Senhora

19h30 Missa da Novena – PE Dehon Vicente Ferreira

8° Dia: A luta e a vigilância – 06/12

19h15 Homenagem a Nossa Senhora

19h30 Missa da Novena – PE Aylon Marcos de Jesus Santos

9° Dia: O discernimento – 07/12

19h Canto do hino Akhálistos (trazer velas)

19h30 Missa de encerramento da Novena – PE Josimar

Solenidade de Imaculada Conceição de Maria – 08/12

07h30 Ofício de Imaculada Conceição

08h Missa Solene

10h Missa com consagração a Nossa Senhora Aparecida

18h30 Procissão luminosa saindo da comunidade de São Pedro

19h30 Missa Solene – PE Dom Diamantino

Oração de Imaculada Conceição

Virgem Santa e Imaculada,

que sois a honra do nosso povo

e a guardiã solícita da nossa cidade,

a Vós nos dirigimos com amorosa confidência.

Toda sois Formosa, ó Maria!

Em Vós não há pecado.

Suscitai em todos nós um renovado desejo de santidade:

na nossa palavra, refulja o esplendor da verdade,

nas nossas obras, ressoe o cântico da caridade,

no nosso corpo e no nosso coração, habitem pureza e castidade,

na nossa vida, se torne presente toda a beleza do Evangelho.

Toda sois Formosa, ó Maria!

em Vós Se fez carne a Palavra de Deus.

Ajudai-nos a permanecer numa escuta atenta da voz do Senhor:

o grito dos pobres nunca nos deixe indiferentes,

o sofrimento dos doentes e de quem passa necessidade não nos encontre distraídos,

a solidão dos idosos e a fragilidade das crianças nos comovam,

cada vida humana sempre seja, por todos nós, amada e venerada.

Toda sois Formosa, ó Maria!

Em Vós, está a alegria plena da vida beatífica com Deus.

Fazei que não percamos o significado do nosso caminho terreno:

a luz terna da fé ilumine os nossos dias,

a força consoladora da esperança oriente os nossos passos,

o calor contagiante do amor anime o nosso coração,

os olhos de todos nós se mantenham bem fixos em Deus, onde está a verdadeira alegria.

Toda sois Formosa, ó Maria!

Ouvi a nossa oração, atendei a nossa súplica:

esteja em nós a beleza do amor misericordioso de Deus em Jesus,

seja esta beleza divina a salvar-nos a nós, à nossa cidade, ao mundo inteiro.

Amém!

Redação CSUL – Alisson Marques