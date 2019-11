Humorista e apresentador Gustavo Mendes entrevista Ciro Gomes

Pin Compartilhar 0 Compart.

O humorista e apresentador Gustavo Mendes, 30 anos, entrevistou (de cara limpa, sem personagens) Ciro Gomes para o seu canal no YouTube.

“Vivemos em um momento de polarização. E ter essa oportunidade de ouvir e compartilhar os pontos de um homem inteligente como Ciro Gomes é maravilhoso”, conta Gustavo Mendes.

“Sou fã do Ciro e ainda saber que ele dirige carro popular é muito bom”, completa o humorista, que está nas gravações do seu programa “Treme Treme” para o Multishow e está em turnê com o seu show “Di Uma Vez Por Todas”,

Confira a entrevista:

Fonte e foto: Assessoria de Imprensa