Hora do Empreendedor com Ibraim Gustavo – Você Conhece o Coworking?

Se o home office revolucionou o modo como as empresas e os trabalhadores enxergam o local de trabalho em relação à produtividade, o coworking é outro modelo de gestão de espaço – e pessoas – que também promete ser uma alternativa cada vez mais viável para os negócios.

Especialmente os micro e pequenos empresários, empreendedores, autônomos e profissionais freelancer, podem ter no coworking uma possibilidade de possuir um escritório a custos consideravelmente menores que os tradicionais endereços comerciais.

Nas grandes cidades brasileiras, os coworkings estão se tornando cada vez mais viáveis para empreendedores e startups que estão iniciando suas atividades, e hoje estima-se que haja cerca de 100 desses espaços espalhados pelo Brasil, e mais de 4 mil ao redor do mundo.

Como funciona um coworking?

O coworking é um espaço físico, geralmente instalado em edifícios localizados na região central da cidade, que podem ser alugados por pequenas empresas e startups nos anos iniciais, de diversos segmentos, mas que não têm a operação prejudicada por não possuírem uma sede exclusiva.

Entre as principais características para esse modelo de escritório compartilhado estão a redução dos custos fixos que toda empresa tem, como as contas com água, energia elétrica, equipe de limpeza e segurança, entre outros, que são divididos entre todos os ocupantes do prédio.

Essa divisão de responsabilidades financeiras possibilita que o empreendedor não tenha de arcar sozinho com os altos valores necessários para se manter uma porta aberta e, ao mesmo tempo, possuir um escritório para receber fornecedores, clientes, sócios e parceiros.

Networking no coworking

Além de garantir uma diminuição significativa nos custos operacionais, citados anteriormente, uma das mais ricas experiências que o coworking pode proporcionar é a interação com profissionais de áreas diferentes, que trabalham ou prestam serviços para empresas distintas.

Essa interação que ocorre no coworking permite aos trabalhadores conhecer novidades no mercado, setores diferentes de atuação e segmentação profissional, troca de experiências, vivências e ideias entre os profissionais, além, é claro, da própria interatividade entre os seres humanos, com diferentes culturas, costumes, gostos, funções, entre outras características.

A possibilidade de se fazer networking é uma das principais atratividades para quem trabalha num ambiente de coworking, principalmente para quem busca comunicação, inovação e interação social e empresarial.

