Hora do Empreendedor com Ibraim Gustavo – Somos seres conectados o tempo todo

Você já percebeu que parece que estamos conectados o tempo todo? Se estamos sozinhos, mandamos uma mensagem para alguém que não está conosco. E, no momento em que encontramos essa pessoa, logo sacamos o celular do bolso para enviar uma nova mensagem, a outra pessoa que não está presente.

O empresário que trabalha o marketing digital e a comunicação na internet, especialmente em mídias digitais, pode extrair bons resultados se observar a frequência do seu público-alvo na internet.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil possui atualmente 134 milhões de usuários de internet, o que representa 74% da população. Ou seja, 3 em cada 4 brasileiros têm acesso à rede mundial de computadores.

O número de pessoas conectadas à internet no Brasil cresceu em média 3,3% ao ano na última década. Em 2010, 41% da população brasileira estava na internet.

Dados demográficos e geográficos dos usuários são muito importantes para que a equipe de marketing consiga encontrar o público certo criar uma campanha voltada a ele: os índices de usuários entre as mulheres (74%) e entre os homens (73%) são semelhantes.

Já em relação à localização desses internautas, há uma variação mais significativa: 77% da população que vive na zona urbana utiliza a internet, enquanto que 53% dos que moram na zona rural a utilizam. O dado interessante está no fato de que, pela primeira vez numa pesquisa do tipo, a conectividade no campo ultrapassou a metade da população dessa localidade.

Ainda apresentando os números, 97% do total da população que tem curso superior faz uso cotidianamente da internet. O índice cai para 16% entre os analfabetos.

Entre as principais ferramentas de conexão dos brasileiros, estão: smartphones e dispositivos móveis (99%), seguido dos computadores (42%), televisores (37%), e videogames (9%).

O que as pessoas fazem na internet?

No mundo todo, cada pessoa passa seis horas e quarenta e dois minutos conectada por dia, em média. Isso, ao longo do ano, corresponde a 100 dias.

Já no Brasil, que é o segundo país do mundo que passa mais tempo online, são nada menos que nove horas e vinte e nove minutos diários, ou 145 dias inteiros do ano dedicados à internet.

E durante todo o tempo em que estão online, os internautas estão realizando pesquisas, trabalhando, lendo, ouvindo música, assistindo a filmes e séries, e estão também fazendo compras.

O empreendedor deve ter conhecimento de onde seu público está no ambiente virtual, quais sites frequenta, quais gostos e interesses têm, quanto tempo passa conectado e qual o período do dia que está online. Assim, ele pode tentar se apresentar, conversar com ele, expor sua marca e transformá-lo em cliente.

Ibraim Gustavo – Jornalista, pós-graduado em Marketing (UNIP) e MBA em Comunicação e Mídia (UNIP). É também escritor, redator e radialista, e possui formação em Profissões do Futuro (plataforma O Futuro das Coisas), e no programa Restartse (plataforma StartSe).