Hora do Empreendedor com Ibraim Gustavo – Seja flexível

Acreditar firmemente nos seus sonhos, e seguir seus planos sem pestanejar, sem dúvida são requisitos necessários para buscar o sucesso. Mas é desejável de um empreendedor que ele esteja aberto a buscar outros caminhos, novas possibilidades, e ouvir diferentes propostas.

Exercitar a flexibilidade é tão importante quanto trabalhar em cima daquela opção que você escolheu. Muitas vezes você não vai nem precisar mudar o rumo que traçou, mas vai ter novas percepções sobre a realidade e a forma de execução do seu projeto. Ser flexível não é ser mole, não é enfraquecer, mas é demonstrar inteligência e visão.

Quem sabe você não se atentou a todas as possibilidades? Mas aí, se compartilhar sua ideia com alguém que trabalha com você, por exemplo, essa pessoa pode te ajudar. Ser flexível é saber ouvir, é colocar tudo na mesa e escolher dentre todas, a melhor opção.

Numa outra perspectiva, flexibilidade é saber compreender que, muitas vezes, a empresa precisa de você em alguma outra tarefa que não está acostumado a fazer. Pode ser que você nunca exerceu essa atividade. E para ser flexível, é preciso também estar preparado.

Em algum momento da sua vida profissional você será deslocado para realizar algum ofício que não é sua especialidade. Então, procure saber o máximo que puder sobre a empresa para qual você trabalha. Suas necessidades, suas deficiências, áreas de atuação, e conhecer mais sobre seus setores e divisões.

A empresa sabe que sempre poderá contar com um profissional flexível. Exercite essa habilidade, esteja sempre aberto a aprender, e disposto a servir da melhor forma possível.

Ibraim Gustavo – Jornalista, pós-graduado em Marketing (UNIP) e MBA em Comunicação e Mídia (UNIP).É também escritor, redator e radialista, e possui formação em Profissões do Futuro (plataforma O Futuro das Coisas), e no programa Restartse (plataforma StartSe).