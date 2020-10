Hora do Empreendedor com Ibraim Gustavo – O poder das hashtags

Você já parou pra pensar qual o poder das hashtags? Pensar nisso nos dá a sensação de que vivemos num mundo totalmente dependente das informações construídas e obtidas no ambiente virtual.

As hashtags são um fenômeno que agendam pautas importantes discutidas na sociedade, possibilitam medir audiência e popularidade, e permitem a manipulação para valorizar termos, palavras e frases que determinados segmentos do mercado desejam.

O Twitter e seus assuntos mais comentados, os Trending Topics, nos deram a primeira percepção do poder das hashtags, e o alcance que o símbolo do sustenido (ou cercadilho) tem. De lá, a migração mais que natural ocorreu também para outras redes sociais, como Facebook, Instagram e LinkedIn.

Quando usadas com bom senso e inteligência empresarial, as hashtags se tornam ferramentas comerciais potentes, possibilitando até mesmo o lançamento de uma campanha, uma tendência ou um movimento que gera o engajamento do público, e extrapola, no melhor dos sentidos do termo, o ambiente virtual, chegando à casa das pessoas, e ao cotidiano da sociedade.

Falar em inteligência para fazer uso desse instrumento é explicar o seu propósito no ramo empresarial e do empreendedorismo. Antes de mais nada, hashtag deve ser entendida como recurso que direciona uma campanha para um determinado segmento, e não usada somente para fazer um produto, uma marca ou um movimento aparecerem mais, tampouco porque garante a venda.

Uma postagem que utiliza certa hashtag tem a intenção de atrair à ela pessoas que têm algum interesse naquele assunto.

A escolha da tag perfeita para o seu negócio

Não basta ter apenas o melhor ou mais vantajoso produto do mercado, é importante que você saiba comunicar isso público que se interessa em fazer a compra. E não dá pra negar o poder das hashtags quando se trata de comunicação. A tarefa, então, é fazer a escolha da tag perfeita para o seu negócio.

Você precisa saber quais os melhores termos que deve utilizar para divulgar seu produto ou serviço, porque, por mas utilizada que seja, nem toda tag pode trazer o resultado que você deseja. E isso se deve ao fato de que escolher a palavra mais citada do Twitter não significa que quem a utiliza faz parte do público para o qual você quer vender.

A escolha da tag perfeita para o seu negócio passa por reconhecer o público-alvo a quem a campanha é dirigida, e definir quais as hashtags que podem atrair a atenção daquelas pessoas, especialmente porque muitos usuários seguem as próprias hashtags, por se interessarem por determinado assunto.

Então, por exemplo: se você trabalha no ramo de viagem e turismo, termos de pesquisa interessantes para sua empresa podem ser “viagem”, “viajar”, “turismo”, “tour”, “Paris”, ou ainda “Cancún”. Por outro lado, palavras como “love”, “instagood” e “fashion” não são as mais indicadas para você, mesmo que elas sejam as tags mais utilizadas pelos usuários do Twitter em 2020.

Sabendo que hashtag é uma palavra-chave que tudo tem a ver com o seu business, a escolha da tag perfeita para o seu negócio passa, antes de tudo, pelo bom senso, sem abrir mão de uma pesquisa sobre quais termos o mercado e o público utilizam para encontrar informações sobre um assunto, produto, serviço, marca ou empresa.

Ibraim Gustavo – Jornalista, pós-graduado em Marketing (UNIP) e MBA em Comunicação e Mídia (UNIP). É também escritor, redator e radialista, e possui formação em Profissões do Futuro (plataforma O Futuro das Coisas), e no programa Restartse (plataforma StartSe).