Hora do Empreendedor com Ibraim Gustavo – O Ensino a Distância (EaD) pelo mundo

E não é só por aqui que os internautas buscam incrementar o currículo, mudar de profissão, aprender novas habilidades ou simplesmente conhecer algo novo. Índia, Coreia do Sul e Estados Unidos estão logo à frente do Brasil entre os países que lideram o setor de Ead pelo mundo.

Estamos em quarto lugar entre as nações que buscam especialização pela internet. E, no nosso caso, além de o EaD contemplar os cursos livres que estão disponíveis em diversas plataformas online, há também a crescente busca por cursos de graduação, pós-graduação e extensão universitária, oferecidos por renomadas instituições de ensino, atraindo mais alunos a cada ano.

Fechando a lista dos cinco primeiros colocados no Ead pelo mundo, vem a Austrália, que viu um crescimento no mercado de educação online em cerca de 20% nos últimos anos.

Em todo o mundo, a demanda por cursos buscados na Udemy tem um caráter diferente do Brasil. Cursos online que trazem temáticas relacionadas à habilidades musicais, liderança, mindfulness e outras soft skills, são a preferência do público estrangeiro.

Udemy for business

Além da capacitação pessoal, buscada individualmente pelo trabalhador, empresas também recorrem à plataforma para treinar seus colaboradores, utilizando o serviço Udemy For Business, que é oferecido às empresas.

Diante do quadro de quarentena e isolamento social vivido em todo o planeta nos últimos meses, houve um crescimento de 216 vezes a procura por cursos de Teletrabalho. Empresas que contrataram os serviços para fornecer treinamento a seus colaboradores durante o período em que permaneceram em casa, mas tiveram que manter as atividades do trabalho em dia.

Para a diretoria, a gerência e o setor de Recursos Humanos de empresas também há orientações específicas, e foi possível verificar um aumento de 15 vezes o curso de Gestão de Times de Vendas.

O Ead pelo mundo cresce a cada dia, e hoje compreendemos que existe a possibilidade de aprender usando a internet. E de casa ou de qualquer outro lugar, podemos separar um momento do dia para enriquecer o conhecimento numa área que já possuímos alguma habilidade, ou então aprender novos ofícios e desenvolver novas tarefas com competência, utilizando recursos digitais.

Ibraim Gustavo – Jornalista, pós-graduado em Marketing (UNIP) e MBA em Comunicação e Mídia (UNIP). É também escritor, redator e radialista, e possui formação em Profissões do Futuro (plataforma O Futuro das Coisas), e no programa Restartse (plataforma StartSe).