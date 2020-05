Hora do Empreendedor com Ibraim Gustavo – MVP: O que é?

Pin Compartilhar 0 Compart.

Erre rápido, erre pequeno, erre muito e, finalmente, conserte rápido.

Não é nenhum bicho de sete cabeças, não! Aliás, compreender o conceito de MVP é fundamental para que o seu negócio tenha sucesso, porque ele te fará agir rápido, errar rápido, e consertar mais rápido ainda.

O MVP (Minimum Viable Product) ou Mínimo Produto Viável é a entrega ao público daquilo que sua empresa já produz, ainda que o produto ou serviço não esteja perfeito. Se você ficar esperando a perfeição, corre o risco de nunca ver seu produto numa prateleira. Ou ainda pior: vai passar um ano ou dois projetando algo perfeito, e você vai perceber só depois que ninguém queria comprar o que você ofertou. Isso é muito frustrante, e pode te fazer desistir de outros bons projetos que tinha em mente.

Para isso não acontecer, você deve lançar no mercado o seu Mínimo Produto Viável, ou seja, ele já entrega alguma coisa ao público, o famoso “já ajuda”, e com o passar do tempo, e coletando o feedback das pessoas que o adquiriram, você trabalha no melhoramento e nas atualizações dele.

Ibraim Gustavo – Jornalista, pós-graduado em Marketing (UNIP) e MBA em Comunicação e Mídia (UNIP).É também escritor, redator e radialista, e possui formação em Profissões do Futuro (plataforma O Futuro das Coisas), e no programa Restartse (plataforma StartSe).