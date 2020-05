Hora do Empreendedor com Ibraim Gustavo – Mercado de Trabalho em Tempos de Crise

Pin Compartilhar 0 Compart.

Toda crise traz enormes desafios para nós. Sejam elas guerras, revoluções, convulsões sociais, fenômenos ambientais que saem do controle, como terremotos e tsunamis, todo cenário de caos provoca em nós uma sensação de insegurança e incerteza.

A crise econômica de 2008, por exemplo, deu ao mundo a oportunidade de se reinventar. Novas modalidades de negócios foram criadas, e o consumo ganhou diferentes faces: a hospedagem ganhou uma nova cara a partir do surgimento do Airbnb, e o transporte foi reinventado com a chegada do aplicativo Uber em todo o mundo.

De tempos em tempos, a sociedade necessita de um novo fôlego de transformação econômica, e assim aparecem no mercado ferramentas inéditas para satisfazer essa demanda, como as plataformas de streaming, como Netflix e Prime Video (Amazon), que revolucionaram a forma de consumirmos conteúdos, ou o Ifood, que com alguns poucos cliques no celular, sua comida chega em casa ou em qualquer endereço desejado por você.

A pandemia mundial de Coronavírus é uma realidade, e a única certeza que todos têm é de que o mundo nunca mais será igual. A pergunta é: você vai ficar parado esperando passivamente as coisas mudarem, ou vai tomar uma atitude, iniciar seu empreendimento agora mesmo, e estar entre aqueles que vão mudar o mundo?

Ibraim Gustavo – Jornalista, pós-graduado em Marketing (UNIP) e MBA em Comunicação e Mídia (UNIP). – Jornalista, pós-graduado em Marketing (UNIP) e MBA em Comunicação e Mídia (UNIP).

É também escritor, redator e radialista, e possui formação em Profissões do Futuro (plataforma O Futuro das Coisas), e no programa Restartse (plataforma StartSe).