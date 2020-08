Hora do Empreendedor com Ibraim Gustavo –Exclusividades para o consumidor

Pin Compartilhar 0 Compart.

O empreendedor que se preocupa com a satisfação do cliente deve ter em mente que, a partir de agora, o público vai procurar formas diferentes de comprar, de provar um produto, de contratar um serviço, e de se relacionar com uma marca. Exclusividades para o consumidor e demais diferenciais competitivos e podem ser motivos para uma nova, e excelente, experiência do usuário.

Quais as exclusividades e os diferenciais competitivos que só o seu comércio pode ter a partir de agora? Em que você pode se destacar? Pense exatamente naquilo que você já fazia e era bom, e era aceito e elogiado pelo público, e que agora pode ser melhorado para atender demandas mais exigentes.

Exclusividades: exemplos de grandes players

As grandes empresas têm muito a ensinar aos pequenos empresários e aos empreendedores que estão iniciando a carreira. Seguir o exemplo dos grandes players e tentar se conectar com o público entregando valor a ele de forma gratuita, ou parcialmente gratuita, é uma boa dica de enfrentamento à crise.

Brindes, combos e descontos são exclusividades e diferenciais que você pode utilizar para incentivar a recompra do seu cliente, e até mesmo ganhar dele publicidade e divulgação em suas redes sociais, por exemplo.

Exclusividades podem ser ações simples

Diferentemente do que se pode imaginar, criar inovações e oferecer exclusividades ao público comprador podem nascer de ações simples de pequenos comerciantes. Às vezes, uma boa dose de coragem pode valer mais que investimentos em publicidade ou recursos tecnológicos, por exemplo.

Unir esforços e firmar parcerias com comerciantes de outros setores pode ser outra forma de agregar valor ao seus produtos. Por exemplo, seu restaurante pode se associar à uma doçaria para entregar sobremesa ao seu cliente. Se você possui uma loja de camisetas, uma parceria interessante é com uma loja de sapatos, anunciando a venda de um combo com desconto na internet.

E o mesmo vale para profissionais autônomos, quer ver só? Uma união entre um nutricionista e um psicólogo pode ajudar pacientes de ambos a superarem esse momento difícil e de grandes incertezas.

Por falar em ajuda mútua, empresários e empreendedores podem colaborar com ONGs, instituições e entidades assistenciais para promover o bem-estar a centenas de indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social.

Além de ajudar a promover e destacar sua marca, que também se convertem num importante diferencial competitivo, o mais importante é provocar um impacto social positivo na vida e na realidade de muitas pessoas que precisam de apoio em momentos de crise.

Ao perceber quais diferenciais competitivos e exclusividades podem garantir maior satisfação do cliente, o empresário tem à disposição mais ferramentas para atuar, mesmo com seu comércio fechado ou em funcionamento parcial.

Ibraim Gustavo – Jornalista, pós-graduado em Marketing (UNIP) e MBA em Comunicação e Mídia (UNIP). É também escritor, redator e radialista, e possui formação em Profissões do Futuro (plataforma O Futuro das Coisas), e no programa Restartse (plataforma StartSe).