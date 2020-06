Hora do Empreendedor com Ibraim Gustavo – Educação 4.0

Pin Compartilhar 0 Compart.

Disrupção, quebra de paradigmas, inovação, experimentação, pesquisa, colaboração, aprender a aprender, inteligência emocional. Esses são alguns dos termos mais utilizados ultimamente quando o assunto é educação. E não por menos, já que todos eles, quando trabalhados em conjunto, são muito mais capazes de promover transformação na vida de um aluno que os modelos tradicionais de ensino.

Basta observarmos a diferença dos fundamentos educacionais das nações que levam a sério esses termos e os põe em prática, não ficando apenas no discurso e na intenção, mas na aplicação concreta no ensino de crianças e jovens em fase escolar.

Os surpreendentes resultados dessa educação são vistos mais tarde, na fase adulta, quando aquele estudante torna-se um profissional capacitado para integrar o mercado de trabalho atual, e interagir com um mundo totalmente complexo e em constantes transformações.

Jovens que são constantemente treinados a experimentar, a criar, a inovar. Aprender o tempo todo, de todas as formas, introduzindo a tecnologia para aumentar o progresso e a evolução do conhecimento. E, não menos importante, são instruídos e incentivados a descobrirem qual – ou quais – as melhores formas e metodologias, e quais as ferramentas mais proveitosas que podem usar para aprenderem sozinhos e continuadamente, a estimada meta-aprendizagem.

A educação brasileira precisa se inspirar nos mais modernos currículos internacionais para inovar e criar um projeto educacional realmente transformador, que se baseie em metodologias ativas e com desenvolvimento de projetos, visando uma alternativa mais justa e equânime que os tradicionais vestibulares, que menos avaliam que impedem a construção de um futuro profissional para milhares de jovens estudantes brasileiros.

Somente a partir da transformação na educação é que poderemos sonhar com ideias e empreendimentos disruptivos que possibilitem não somente a retomada da economia mas o seu crescimento exponencial e verdadeiramente inovador.

Ibraim Gustavo – Jornalista, pós-graduado em Marketing (UNIP) e MBA em Comunicação e Mídia (UNIP).É também escritor, redator e radialista, e possui formação em Profissões do Futuro (plataforma O Futuro das Coisas), e no programa Restartse (plataforma StartSe).