Hora do Empreendedor com Ibraim Gustavo – Desemprego no Brasil

O Brasil possui hoje 11 milhões de desempregados, e o número representa 11,6% de toda a força de trabalho do país atualmente. Porém, um novo estudo do Ibre/FGV (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas) divulgado pelo jornal Folha de S. Paulo no início deste mês afirma que após a crise do Coronavírus, mais 12,6 milhões de pessoas podem perder seus empregos, e o índice alcançaria a terrível marca de 23,8% de pessoas sem emprego em todo o Brasil.

Sem emprego, não há dinheiro; sem dinheiro não há consumo; não havendo consumo, as empresas não lucram e demitem cada vez mais pessoas, e isso se torna um espiral amedrontador para a nação.

Essa situação, contudo, não nos faz desistir. Ao contrário, é agora, na incerteza e na dificuldade que escolhemos avançar, e criar oportunidades para todos os brasileiros vencerem juntos essa crise, lutando conosco, e construindo um futuro melhor para todos nós.

