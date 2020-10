Hora do Empreendedor com Ibraim Gustavo – Coronavírus: vagas de emprego surgem durante a pandemia

Com o fechamento de 7,8 milhões de postos de trabalho no trimestre encerrado em maio, o Brasil atingiu atingiu a marca de 12,7 milhões de pessoas desempregadas, o que representa 12,9% da força de trabalho no país. Por incrível que pareça, e mesmo com toda a preocupação com a crise do Coronavírus, vagas de emprego surgem durante a pandemia.

Setores como saúde, comércio e logística lideram a lista de vagas disponíveis, como aponta uma recente pesquisa encomendada pela Glassdoor, que mostra que o país possui postos de trabalho em diversas áreas, mesmo diante do cenário de desemprego e forte crise econômica.

Há alta na demanda de profissões relacionadas à saúde, como médicos, enfermeiros e farmacêuticos, muito disso devido a atual situação. Mas também existem milhares para outras funções, como Atendimento ao Cliente, Operador de Loja e Repositor de Mercadorias, muito devido ao crescimento das compras de itens e mercadorias, especialmente no mercado eletrônico.

Funções de logística chama a atenção

Das vinte áreas citadas na pesquisa da Glassdoor, cinco se encontram na área de logística.

Chama a atenção o fato de, mesmo essas funções estarem cada vez mais ligada à soluções tecnológicas, a contratação de capital humano para esse setor no Brasil ainda tem demanda.

Desde a automação de diversos expedientes, até à integração de processos logísticos, a tecnologia está cada vez mais presente na rotina de empresas que dependem da logística para obter sucesso, especialmente nas vendas e distribuição de produtos.

A adoção de novas tecnologias para a automação de serviços antes executados por humanos, e novas demandas nas áreas de Inteligência Artificial, análise de segurança e blockchain, por exemplo, podem, num futuro próximo, transformar não apenas esse setor, mas muitas outras áreas da indústria e do comércio.

Postos de trabalho vão desaparecer

O Fórum Econômico Mundial, em seu relatório sobre o Futuro do Trabalho (2018), afirma que até o ano de 2022, cerca de 75 milhões de postos de trabalho vão desaparecer. Essa informação pode assustar muita gente, que talvez tenha entrado nessa contagem por conta da pandemia mundial de Coronavírus.

O mesmo relatório, contudo, afirma também que outras 133 milhões de vagas de emprego vão surgir, não somente para suprir essa demanda, bem como para garantir a continuidade da transformação da nossa sociedade.

Não sabemos como o mundo vai ser exatamente daqui a alguns anos, tampouco como ficará o mercado de trabalho. O que temos a certeza é que muita coisa está mudando, e a aceleração dessas mudanças pode trazer desconforto, mas também pode servir como mola propulsora que nos move para frente e nos tira do lugar de repouso e segurança para, enfim, nos encorajar a criar o novo.

Ibraim Gustavo – Jornalista, pós-graduado em Marketing (UNIP) e MBA em Comunicação e Mídia (UNIP). É também escritor, redator e radialista, e possui formação em Profissões do Futuro (plataforma O Futuro das Coisas), e no programa Restartse (plataforma StartSe).