Hora do Empreendedor com Ibraim Gustavo – Coragem

Coragem. Ah! Que bela palavra! E, com ela, uma enorme responsabilidade. Coragem tem origem no latim, coraticum, e significa nada menos que “ação do coração”.

Mas que a gramática não nos engane, e que a história nos ensine: muitos séculos atrás, o coração era considerado como a sede da coragem e da inteligência, ou seja, a razão e a emoção caminhavam juntas, e deveriam cumprir um propósito em comum.

Agir com o coração, nesses termos, portanto, é empenhar-se, desdobrar-se, se dispor e ir muito além. Acreditar firmemente em tudo o que você está fazendo, e colocar em prática cada ideia, não permitindo que elas se percam.

A coragem te permite dar os primeiros, e talvez, mais importantes passos. Ela te impele a seguir e avançar no seu propósito. E para empreender, antes de tudo é preciso ter muita coragem, para agir de forma inteligente e racional, mas sem abrir mão daquilo que te move. E isso pode ser um sonho, um desejo, um ideal. Tudo aquilo que move seu coração.

Ibraim Gustavo – Jornalista, pós-graduado em Marketing (UNIP) e MBA em Comunicação e Mídia (UNIP).É também escritor, redator e radialista, e possui formação em Profissões do Futuro (plataforma O Futuro das Coisas), e no programa Restartse (plataforma StartSe).