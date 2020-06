Hora do Empreendedor com Ibraim Gustavo – CEO: o que é?

Pin Compartilhar 0 Compart.

Chief Executive Officer, ou Diretor-executivo. É a pessoa com maior autoridade dentro de uma empresa, e está no topo da hierarquia operacional. No Brasil, também chamado de presidente.

Um verdadeiro líder, que pode ser escolhido entre seus pares diretores para guiar a equipe e a companhia como um todo.

É sua a responsabilidade de entender toda a essência do negócio, implementar as estratégias, liderar a criação e a internalização nos demais colaboradores da cultura organizacional da empresa, além de representá-la formalmente no mundo exterior, como imprensa, entrevistas, eventos, e na comunidade. Por isso, é indispensável que ele possua boa comunicação, fluência e aceitação em todos os setores da empresa.

O CEO não é, necessariamente, o fundador ou membro mais antigo da organização, sendo muitas vezes um profissional contratado para exercer o cargo. Naturalmente, é esperado dele que já disponha de experiências anteriores bem-sucedidas, especialmente porque a diretoria deposita nele a confiança que todo o time precisa ter, e as qualidades que os colaboradores precisam ver para ir em busca do sucesso.

Esse profissional é dotado de capacidade de organização, liderança, colaboração e coragem, ferramentas essenciais para competir no mercado; e está sempre pronto para defender sua equipe, e disposto a correr os riscos necessários para colocar em prática as estratégias da empresa, até mesmo aquelas mais arriscadas.

Ibraim Gustavo – Jornalista, pós-graduado em Marketing (UNIP) e MBA em Comunicação e Mídia (UNIP).É também escritor, redator e radialista, e possui formação em Profissões do Futuro (plataforma O Futuro das Coisas), e no programa Restartse (plataforma StartSe).