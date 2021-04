Hora do Empreendedor com Ibraim Gustavo – A saúde dos colaboradores está em primeiro lugar

Em tempos de pandemia fica até mais fácil entendermos que os colaboradores de uma empresa precisam estar saudáveis para trabalhar. Mas em tempos normais, é primordial que a saúde dos colaboradores esteja em primeiro lugar.

Dores nas costas, nas pernas e nas mãos, alterações na visão e na audição, dor de cabeça, asia, insônia, depressão. Você já parou pra pensar quantas enfermidades ou incômodos pode um trabalhador ter por causa de sua profissão ou da função que exerce?

Apesar de haver profissões mais arriscadas que outros, não é exclusividade de nenhuma delas, tampouco de determinadas empresas ou setores da economia, que aflições atinjam seus profissionais.

Desde uma incômoda dor de cabeça que insiste em não passar, até quadros graves de depressão, todo tipo de mal-estar – quer físico, mental ou emocional – deve ser levado em consideração, tanto pela empresa quanto pelo profissional.

A saúde dos colaboradores é investimento para a empresa

Pode até ser que alguém acredite que a preocupação com a saúde dos colaboradores, e direcionar parte do dinheiro da empresa para esse fim não trará resultado. Mas, definitivamente, esse não é o pensamento de um líder capacitado para estar à frente de uma companhia.

A saúde dos colaboradores em dia é investimento, e a empresa pode perceber os resultados no dia-a-dia, de duas maneiras: a primeira, no comprometimento e engajamento dos funcionários, que se sentem mais valorizados pela empresa, e parte fundamental do time, o que, de fato, são.

A segunda percepção que a liderança pode ter é que o investimento na saúde dos colaboradores pode gerar lucros, ocorre diretamente no campo econômico. Shaun Subel, diretor de estratégia da VitalityHealth, empresa britânica de seguros, afirma que investir na prevenção da saúde e no bem-estar dos trabalhadores reduz a quantidade de pessoas afetadas por doenças ocupacionais e, consequentemente, reduz os custos com sinistralidade e faltas ao serviço por motivos de saúde.

A saúde dos colaboradores no Home Office

Respeitar as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) para ficar em casa, e colocar o trabalhador em regime de home office não garante a saúde dele, tampouco seu bem-estar.

Para que o investimento no ser humano seja completo, a empresa precisa garantir que ele tenha um ambiente saudável para trabalhar de casa, assim como mobiliário próprio para executar suas tarefas sem dores ou qualquer tipo de incômodo.

A empresa pode emprestar equipamentos de escritório, como computadores, mesas e cadeiras para a realização de um trabalho seguro, que podem ajudar o trabalhador nas obrigações, sem abrir mão de sua saúde física.

A realização de campanhas, orientações médicas via telemedicina, terapias online e rodas de conversa, e tudo o mais que a empresa puder investir também são recomendações que podem ajudar a melhorar a saúde dos colaboradores, diminuir o estresse, evitar o burnout e outras complicações mais graves, como o suicídio.

Se pretende ter o engajamento e a confiança de quem trabalha com você, é importante pensar em como anda a saúde dos colaboradores da sua empresa, comércio ou fábrica. Investir na segurança e no bem-estar dos seus profissionais faz de você um líder responsável e confiável.

Ibraim Gustavo – Jornalista, pós-graduado em Marketing (UNIP) e MBA em Comunicação e Mídia (UNIP). É também escritor, redator e radialista, e possui formação em Profissões do Futuro (plataforma O Futuro das Coisas), e no programa Restartse (plataforma StartSe).