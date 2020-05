Hora do Empreendedor com Ibraim Gustavo – A revolução no mundo do trabalho

Pin Compartilhar 0 Compart.

Que o mundo está mudando, isso todos já percebemos. Os avanços científicos e a evolução da tecnologia estão transformando o homem, seu modo de vida, suas relações inter e intrapessoais, e, claro, o mercado de trabalho.

Enquanto uns perdem tempo na criação de veículos autônomos e viagem no tempo, futuristas de verdade – e comprometidos com a sociedade – insistentemente buscam inovações funcionais e transformacionais, que mudam, de fato, as nossas vidas.

2030 era a data prevista mais longínqua para esse novo mundo entrar em vigor definitivamente. Mas alterações significativas vão ocorrer dentro de um ou dois anos, no máximo. Isso porque, o surto mundial de Coronavírus mudou essas datas, e nos deu a oportunidade de adiantarmos algumas situações.

Será mais viável para todos um mundo onde as coisas custam mais no geral, e menos para cada consumidor quando compartilhadas, como já é o caso de serviços de streaming, como o Netflix, ou de transporte, como o Uber Pool, que permite ao usuário compartilhar a conta para ver um filme, ou uma corrida até o destino próximo com um desconhecido.

Com as pessoas permanecendo mais tempo em casa, diversos setores da economia vão sofrer reajustes, e agora é momento de pensar o que podemos fazer, e começar a agir a partir desse novo cenário.

Ibraim Gustavo – Jornalista, pós-graduado em Marketing (UNIP) e MBA em Comunicação e Mídia (UNIP).É também escritor, redator e radialista, e possui formação em Profissões do Futuro (plataforma O Futuro das Coisas), e no programa Restartse (plataforma StartSe).