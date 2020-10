Hora do Empreendedor com Ibraim Gustavo – A geração do tudo “pra ontem”

Quem nunca ouviu dizer que a atual geração quer tudo “pra ontem”? O tempo nunca teve tanto valor como agora, e para os pertencentes das gerações Y e Z, você não pode perder tempo, jamais! Para essas pessoas, se você ficar parado no tempo, vai perder oportunidades na vida.

Sendo assim, comercializar com esse público, requer habilidades muito específicas. É necessário que quem deseja vender para quem está na faixa dos 30 anos de idade esteja onde esse público está, fale como ele, compartilhe das mesmas ideias e intenções, e, claro: não perca tempo.

É importante que o empreendedor observe algumas das principais características desse segmento, que movimenta uma parcela interessante da economia, especialmente no mundo virtual. Entre essas características, podemos citar: são dinâmicos, exigentes, sabem o que querem, e querem tudo imediatamente. É a geração que quer tudo pra ontem.

Justamente por terem nascido num mundo mais conectado, globalizado e acelerado, esses jovens têm a necessidade de saciar suas vontades quase que instantaneamente. Os Millennials, principalmente, não fazem ideia do que é realizar uma pesquisa num livro numa biblioteca. Eles têm o Google, que entrega as respostas mais atualizadas em questão de segundos.

O assunto da instantaneidade é levado tão a sério para essa parcela da população, que transtornos psicológicos podem fazer parte do dia-a-dia da geração do tudo pra ontem. A síndrome FOMO (Fear Of Missing Out) surge pela sensação de estar desconectado, e é uma espécie de medo de estar perdendo alguma coisa, deixando de saber e se atualizar.

Se ouvirem de um youtuber maneiro que uma série na Netflix é legal, vale a pena uma pesquisa no Google pra saber exatamente do que se trata, e não estar por fora dos assuntos mais comentados no Twitter, os trending topics.

Se você deseja oferecer alguma coisa para esse público, não deixe de ser visto por ele, e de falar diretamente com ele. E seja rápido! não perca tempo, porque se você perder, o seu concorrente não vai. Ele já está lá, dizendo o tempo todo o porquê o produto dele deve ser o escolhido.

A geração que quer tudo pra ontem não espera. Então, vá correndo ao seu encontro, para não precisar correr atrás dela depois.

Ibraim Gustavo – Jornalista, pós-graduado em Marketing (UNIP) e MBA em Comunicação e Mídia (UNIP). É também escritor, redator e radialista, e possui formação em Profissões do Futuro (plataforma O Futuro das Coisas), e no programa Restartse (plataforma StartSe).