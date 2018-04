Hoje cantora, Cleo revela: ‘Queria ser stripper’

Camaleônica, Cleo (que já foi Pires), acumulou trabalhos na TV e no cinema, investiu no Youtube e hoje mostra sua faceta como cantora. A carreira musical, segundo ela, sempre foi um sonho, ao lado de outro desejo, digamos, mais inusitado. “A música é minha droga. Amo. Sempre quis ser cantora. Uma vez, aos 12 anos, dei uma entrevista com o meu pai em que eu dizia que queria ser stripper ou cantora”, revelou a artista, em entrevista à Marina Caruso.

A veia musical, segundo ela, foi herança tanto do pai, Fábio Jr., quanto do padrasto, Orlando Morais. “Tive uma criação musical por causa dos dois. Embora a gente tenha estilos diferentes, desde que lancei o EP ‘Jungle Kid’ troco ideias com o Orlando. Quando venho ao Rio, fico direto na casa dele e da minha mãe”, declarou a musa.

Fonte: Notícias ao Minuto / Foto: AGNews Raphael Castello