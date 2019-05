Harry e Meghan Markle divulgam o nome do bebê real e fazem primeira aparição com o filho

O primeiro filho de Meghan Markle e do príncipe Harry, nasceu na última segunda-feira (6), mas apenas hoje foi divulgado o nome da criança: Archie Harrison Mountbatten-Windsor. A informação foi compartilhada na conta oficial dos duques de Sussex nas redes sociais.

“O duque e a duquesa de Sussex têm o prazer de anunciar o nome do primeiro filho: Archie Harrison Mountbatten-Windsor”, dizia o comunicado dos Duques.

De seguida, a nota revelou que a rainha Elizabeth conheceu esta tarde o seu oitavo bisneto, no Castelo de Windsor. “O duque de Edimburgo e a mãe da duquesa [Doria Ragland] também estavam presentes nesta ocasião especial”, finalizou.

Primeira aparição

Nesta quarta-feira (8), o príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle, fizeram a primeira aparição com o primeiro filho do casal. Os duques de Sussex aproveitaram a oportunidade para conversar com a imprensa.

Meghan falou do nascimento do filho e disse estar encantada: “É mágico, é maravilhoso. Tenho os melhores dois homens do mundo!”, começou.

Depois a ex-atriz revelou que o bebê “tem um temperamento sereno” e “é muito calmo”.

Fonte: Notícias ao Minuto / Foto: Divulgação