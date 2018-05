Há 40 anos, Maria Bethânia trazia frescor à MPB com ‘Álibi’

O álbum ‘Álibi’ da cantora Maria Bethânia, completa 40 anos este ano. O disco é considerado um divisor de águas na Música Popular Brasileira por diversos feitos mas, sobretudo, por dar nova identidade à música nacional.

Com ‘Álibi’, Bethânia se tornou a segunda cantora brasileira a atingir a marca de 1 milhão de cópias vendidas. Naquele momento, a baiana também deixava de pertencer a elite e se tornava a cantora mais popular do país e de quebra, conseguiu destronar o cenário masculino existente na época e consolidava a importância da voz feminina no Brasil.

O disco, totalmente voltado para a música (com a retirada dos textos poéticos que são de costume da cantora), é composto pelas faixas “Diamante Verdadeiro” (Caetano Veloso), “Álibi” (Djavan), “O Meu Amor” (Chico Buarque), “A Voz de Uma Pessoa Vitoriosa” (Caetano Veloso – Waly Salomão), “Ronda” (Paulo Vanzolini), “Explode Coração” (Gonzaguinha), “Negue” (Adelino Moreira – Enzo de Almeida Passos), “Sonho Meu” (Yvone Lara – Délcio Carvalho), “De Todas as Maneiras” (Chico Buarque), “Cálice” (Chico Buarque – Gilberto Gil) e finaliza com “Interior” (Rosinha de Valença).

A direção do álbum é de Perinho Albuquerque e da própria Maria Bethânia.

