Gustavo Mendes se apresentará no Risorama, em Belo Horizonte

Ao lado de outros grandes nomes do humor, o ator, apresentador e comediante Gustavo Mendes, irá se apresentar nesta sexta-feira (06), no “Risorama”. “É uma alegria estar em BH porque tenho grandes amigos do humor aqui. Quem for ao ‘Risorama’, na sexta terá diversão garantida e em dose sete vezes maior com grande talentos”, brinca Gustavo Mendes porque a ‘balada da comédia’ contará com mais seis humoristas, além do Gustavo. São eles: Geraldo Magela (O Ceguinho); Oscar Filho; Paulinho Serra; Evandro Santo; Paloma Santos e Renato Albani. “É uma oportunidade única para quem quer se divertir em BH, nesta sexta”, diz Gustavo.

O evento, que sempre conta com shows de humoristas renomados do país, será realizado no ExpoMinas, à Avenida Amazônia 6.200, às 20h30m. A abertura da casa será às 19hrs

Fotos: Divulgação