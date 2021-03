Gustavo Mendes lança nova série no Youtube

O humorista voltou para a sua terra natal – a cidade de Guarani, que fica na zona da mata de Minas Gerais, para contar piadas ao público que marcaram sua infância.

Piadas na roça e com sabor mineirinho – é assim que o humorista e ator Gustavo Mendes, 32 anos, escolheu apresentar a sua nova série de piadas que estreou hoje, no seu canal no Youtube (Gustavo Mendes). O humorista voltou para a sua terra natal – a cidade de Guarani, que fica na zona da mata de Minas Gerais, para contar piadas ao público que marcaram sua infância. “

“A pandemia fez e faz a gente ficar isolado em casa. E esse período todo me fez ter muitas reflexões sobre o passado e uma saudade que não cabia no peito. Eu queria quando acabasse a pandemia – fazer um grande show de comemoração e estou preparando um grande espetáculo desde o final do ano passado, um show de comemoração para a nossa saída da pandemia, que somos todos sobreviventes- sobreviventes de muitas coisas tristes… O show não dá pra fazer agora, então eu decidi ir para a cidade onde nasci (Guarani- zona da mata de Minas Gerais), fui para o meio do mato, para a roça conversar com as pessoas, fui relembrar das piadas que marcaram a minha vida, minha infância e resolvi dividir com o público”, explica o humorista sobre os vídeos que serão postados todas as segundas e quartas, às 10h da manhã e que teve a direção do Márcio Trigo e a produção dos empresários João Mendes e Fernando Cunha.

“A gente envelhece, mas as piadas não. Os cenários da minha infância como o bar do meu pai, são riquíssimos e divertidos. Quero levar risos quem está em casa neste momento porque é o que a gente mais precisa. Ficar em casa, fazer isolamento social e usar máscaras são fundamentais para sairmos desse caos enquanto a vacina não chega a todos”, ressalta Gustavo Mendes.

Confira o primeiro vídeo da série: