Gustavo Mendes faz homenagem a Natálio Luz que o lançou no mundo artístico

O ator e humorista Gustavo Mendes, 31 anos, está em luto ao lado de grandes artistas e amigos do ator do radioteatro, diretor e dramaturgo, o italiano Natale Chianello, naturalizado brasileiro como Natálio Luz que faleceu hoje em Juiz de Fora, Minas Gerais. Ele lançou Gustavo Mendes no teatro na cidade mineira quando o ator tinha apenas 16 anos. “É mais do que gratidão… É um orgulho pela vida dele e por tudo que ele construiu. Ele respirou arte por toda sua vida e compartilhou conosco o mesmo ar e isso fica”, diz Gustavo Mendes emocionado.

Em uma das suas últimas entrevistas, Natálio contou que sofria de Parkinson e que ir ao teatro tornou exercício mais complexo. “Era um dos meus prazeres, porque prazer a gente tem com muitas coisas. E Juiz de Fora é um lugar de povo prazeroso”, disse. Ele também comentou: “Tenho essa deficiência toda, mas não estou triste. Convivo com a doença há mais de dez anos. Não sabia que tinha. Agora ela vai me enchendo de outras necessidades. ‘Me enchendo de outras necessidades!’. Bonito isso, não?!”.

Veja a homenagem do Gustavo Mendes a Natálio Luz:

“Que dia triste, meu Deus! Perdemos um gênio. Artista plástico, dramaturgo, diretor, ator, radialista e, particularmente, meu maior mestre, o homem que me ensinou a amar o teatro, a pintura, a poesia, que me fez decorar “O cantigo negro” e me apaixonar pelo modo como João Villaret, ator português do qual ele foi “ponto”, dizia as poesias com ou sem sotaque, dependendo da origem do poema.

Esse cara foi quem confiou em mim, com apenas 16 anos, sua direção impecável na primeira comédia que escrevi e protagonizei, “Família unida se lasca unida”, espetáculo que me lançou para o mundo. Ele dizia que eu seria gigante, acreditou em mim, mesmo me dando “nota 2” e jogando sua boina no chão. Como eu queria dar um abraço forte nos familiares desse que foi o MAIOR de todos! Viva, Natale Chianello!” Viva, Natálio Luz! #Luto #NatalioLuz