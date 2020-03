Guilherme diz que ficou surpreso por sair do BBB 20

Pin Compartilhar 0 Compart.

Eliminado do BBB20 na noite desta terça-feira (3), Guilherme esteve no Mais Você (Globo) na manhã desta quarta (4) para comentar sua participação no jogo e, principalmente, sua relação com a sister Gabriela, com quem desenvolveu um namoro no reality.

“Ela é uma pessoa que me ajudou muito dentro da casa, e eu também ajudei demais ela”, disse o brother, que afirma que não esperava se relacionar com ninguém. “Meu objetivo não era esse, mas lá tudo é muito intenso. E a partir do momento que conheci o jeito dela, acabei me apaixonando por ela de verdade […] Tenho certeza de que fiz a melhor escolha e não me arrependo de ter vivido isso com ela”.

Antes de sair da casa, Guilherme disse que esperaria Gabi lá fora. “Falei de verdade, é o que eu sinto. Estou esperando ela aqui. Ela também vai ter muita informação quando sair, vai ter um choque de realidade aqui fora”, confirmou. “A gente vai conversa quando ela sair para ver o que é melhor para nós, mas a minha intenção é ficar com ela sim”.

Durante a conversa no Mais Você, Guilherme reforçou diversas vezes que queria pedir desculpas para Gabi e para a família da sister. O brother teve momentos conturbados no relacionamento com ela, especialmente por conta de sua aproximação com a participante Bianca, que ele diz ter uma amizade sincera.

“Minha intenção com ela sempre foi das melhores, de cuidar dela. Uma amizade sincera”, disse o brother sobre Bianca. Ele afirma que “deixou claro” para a influenciadora eliminada que queria ficar apenas com Gabi. “Gosto de ter cuidado com as pessoas. Fiz isso várias vezes, inclusive com o Victor Hugo. Foi um cara que eu também acabei me apegando bastante”.

O brother, no entanto, assume o erro e diz que não soube dosar sua amizade com Bianca, mesmo sabendo da insegurança de Gabi. Até agora, ele não entrou em contato com a influenciadora para conversar. Disse ainda que, durante sua participação no reality, sempre evitou brigas, mas que se pudesse mudar algo em seu jogo, teria se posicionado mais.

“A gente está lá para aprender, errar, desculpas, perdoar e continuar”, diz. “Vi que [o paredão] foi muito acirrado. Estava muito confiante que iria ficar. […] Acredito que meu jogo é muito diferente do dele. Mas eu tinha chance de ficar sim, para mim foi uma surpresa”.

Questionado sobre a quantidade de homens que já saíram do BBB20 -e a quantidade de mulheres que continuam na casa-, Guilherme diz achar interessante a forma como o gênero não está interferindo no jogo. “Todas lá têm potencial [de ganhar. Algumas se destacam mais, na minha opinião”, diz.