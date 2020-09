Grupo Unis oferece capacitação gratuita voltada a entender a realidade dos municípios através de indicadores

No dia 18 de setembro a Pós-Graduação do Grupo Unis e o Mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional, com apoio da Associação dos Municípios da Microrregião do Baixo Sapucaí (Ambasp), realizam uma capacitação gratuita com o tema: “Entendendo a Realidade dos Municípios Através de Indicadores”.

O objetivo é entender indicadores e como eles podem e devem ser utilizados na gestão pública, assim de forma prática a capacitação conduzida pelo Prof. Pedro Portugal e pelo mestrando Guilherme Vivaldi vai mostrar as fontes das informações, como coletar e trabalhar elas no dia a dia dos órgão públicos municipais.

“O conhecimento de indicadores e seu monitoramento é uma prática fundamental para Gestão Pública profissional e moderna, estas práticas são vez mais utilizadas e devem ser conhecidas tanto por servidores, quanto por candidatos aos cargos públicos nesta eleição na busca de uma gestão mais eficaz”, comentam os organizadores.



A capacitação acontece a partir das 19h, e pode ser acessada clicando aqui.

Fonte e foto: Ascom Grupo Unis