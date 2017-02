Além de ser a rainha do rebolado, Gretchen também é a rainha do Youtube. A cantora publicou, no Instagram, uma mostra uma placa comemorativa que ganhou do Youtube por ter alcançado a marca de 100 mil inscritos em seu canal, lançado em outubro de 2016.

Gretchen já mostrou seu dia a dia na França, já fez sua versão do hit ‘meu pai te ama’ e também respondeu críticas sobre sua ‘boca de coringa’. Fonte: Ego