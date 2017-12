Grávida e fora do carnaval 2018, Ivete Sangalo já vende ingressos para bloco em Carnaval 2019

Cantora se apresenta com barriga de fora em festival

Após deixar a barriga de seis meses à mostra durante o Carnatal, no Rio Grande do Norte, Ivete voltou a apostar no recurso fashion em sua apresentação no Festival de Verão de Salvador. Em show realizado na noite de sábado (16), a mãe de Marcelo, de 8 anos, apostou em um conjunto brilhoso cor de rosa, assinado por Leticia Bronstein. “Eu não posso pular, mas vocês podem”, brincou durante o show. Em entrevista antes do show, ela destacou a sintonia entre trabalho e gravidez. “Vivo isso [shows] há muitos anos. É algo que não causa estranheza ao meu corpo. Sigo à risca tudo o que me é solicitado, mas ainda estou malhando com acompanhamento profissional, e isso me ajuda a manter o condicionamento. Que bom que consigo fazer dessa forma”, afirmou a artista, que também está cheia de planos para o próximo ano, após o parto das gêmeas, cujos nomes serão escolhidos pelo primogênito: “Em 2018 eu completo 25 anos de carreira, e sempre foi uma tônica do meu trabalho. Se não for um DVD, vai ser algo bem especial para a gente comemorar essa data”.

Fonte: Purepeople / Foto: Reprodução