Gravação do DVD de Gustavo Mioto reuniu grandes nomes da música em Fortaleza

Um dos principais nomes do sertanejo no Brasil, o cantor Gustavo Mioto reuniu grandes nomes da música nacional no último domingo (3), no Estacionamento do Shopping RioMar Fortaleza. Com uma cenografia composta por efeitos visuais futuristaa e grande espetáculo pirotécnico, o sertanejo apresentou 11 músicas inéditas, como “Cadê Meu Baby”, “Cala Boca Coração”, “Com ou Sem Mim”, “Pro Nosso Bem”, “Plaquinha”, entre outros, além de receber no palco grandes nomes da música nacional como o comandante Xand Avião e o cantor Wesley Safadão.

Alternando entre músicas mais animadas e outras com um estilo mais intimista, o cantor animou o público ao som de sucessos consagrados, que já estão presentes no repertório do músico, como “Anti-Amor”, “Solteiro Não Trai”, “Quem Não Presta é Eu”, “Fake News” e “Coladinha”. No momento mais intimista, Gustavo Mioto ficou em um segundo palco, localizado no meio do público, onde apresentou duas músicas inéditas com voz e violão.

A gravação ainda apresentou um repertório de ritmos, como o estilo de bachata e reggaeton, mostrando o cantor saindo do local habitual. O DVD apresentou 17 músicas e será lançado em breve.

Fonte: Assessoria de Imprensa – Social Music – Capuchino Press / Fotos: Renato Andrade