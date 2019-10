Gloria Groove interpreta Rebeldes em nova “GG Sessions”

Pin Compartilhar 0 Compart.

Programa será disponibilizado no IGTV da artista, hoje, às 19h

Os fãs pediram e ela atendeu! É isso mesmo. Nesta quinta-feira (3), a partir das 19h, Gloria Groove lança a nova temporada do GG Sessions, que consiste em um programa gravado especialmente para o IGTV do instagram da artista.

Para a definição de qual artista interpretar, Gloria fez uma enquete na plataforma em que os fãs votaram e elegeram banda Rebeldes, como os escolhidos da vez. Com a criação e realização da Digital Social e SB Music, os arranjos e versões ficaram por conta da própria artista e de seu guitarrista Kahue Rosa. Então, preparem-se, serão seis episódios, sendo liberados um por semana e, entre eles, o clássico Nuestro Amor. “GG Sessions” foi gravado no estúdio Dudu Borges, onde a artista também gravou, recentemente, o projeto Analaga, com versões de Priscila Alcântara.

Fonte: Assessoria de Imprensa / Foto: Divulgação