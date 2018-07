Globo prepara programa para Angélica no estilo do ‘Passa ou Repassa’, do SBT

Com o fim do ‘Estrelas’, comandado por Angélica, a Globo se deparou com a especulação da concorrência para ter a artista em seu elenco. No entanto, de acordo com a jornalista Carla Bittencourt, a emissora carioca quer reverter essa situação e agora trabalha secretamente em novo projeto para a loira. Nas primeiras reuniões sobre o programa, a ideia é que ela apresente uma atração nos moldes do ‘Passa ou Repassa’, que é exibido pelo SBT aos domingos.

Ainda não foi definido o dia de exibição da produção, que poderá ocupar as tardes de sábado ou domingo. É provável, porém, que Angélica não volte este ano, considerando que toda a grade do canal está definida.

Fonte: Notícias ao Minuto / Foto: AGNEWS / Dilson Silva