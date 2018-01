Globo de Ouro 2018: Veja vencedores; Cerimônia conta com prêmios para o cinema e para a TV

Com apresentação de Seth Meyers, a cerimônia de entrega do Globo de Ouro 2018 aconteceu na noite deste domingo (7), em Los Angeles, nos Estados Unidos. Promovida pela Associação da Imprensa Estrangeira em Hollywood (HFPA, na sigla original), a disputa tradicionalmente dá largada na temporada de prêmios. Há categorias dedicadas a produções para cinema e para TV.

Nicole Kidman foi a primeira ganhadora da noite, levando o prêmio de melhor atriz em minissérie ou filme feito para a TV, por seu trabalho em “Big little lies”, eleita melhor série limitada ou filme para a TV.

“Big little lies”, que era mesmo uma das favoritas, rendeu também os prêmios de ator coadjuvante, para Alexander Skarsgård, e atriz coadjuvante, para Laura Dern.

Em seu agradecimento, Nicole citou o “poder das mulheres”, e a fala de Laura foi na mesma linha. Os discursos estavam de acordo com a manifestação das várias atrizes que neste 75º Globo de Ouro se vestiram de preto para denunciar o assédio sexual sofrido pelas mulheres em Hollywood e pedir igualdade de gêneros. O protesto vem na sequência das dezenas de acusações de estupro contra o produtor Harvey Weinstein.

O melhor ator em série de drama foi Sterling K. Brown, por “This is us”. O melhor ator em série de comédia ou musical foi Aziz Ansari, por “Master of None”.

Já entre os prêmios de cinema, “Lady Bird: É hora de voar” ficou com o prêmio de melhor filme de comédia ou musical, vencendo “Artista do desastre”, “Corra!”, “Eu, Tonya” e “O rei do show”.