Globo contrata diretor de novelas portuguesas

O departamento de teledramaturgia da Globo acaba de ganhar mais um nome de peso. Trata-se do diretor português Hugo de Sousa, bastante reconhecido em Portugal e recém-chegado ao Rio de Janeiro.

Hugo assinou a direção de diversas atrações de sucesso na “terrinha”, com a soap opera juvenil “Morangos com Açúcar” – espécie de “Malhação” de lá – e as novelas “Santa Bárbara”, “Mundo ao Contrário” e “O Beijo do Escorpião”.

Seu trabalho mais recente na TV lusitana foi “Ouro Verde”, folhetim que contou com a presença de vários atores brasileiros em seu elenco, como Sílvia Pfeifer, Zezé Motta, Gracindo Júnior e Adriano Toloza.

Empolgado com a nova empreitada, Hugo fez questão de registrar no Instagram seu primeiro dia de trabalho na nova casa. Ainda não se tem informações de quais produções ele assumirá na Globo, mas novidades nesse sentido devem ser divulgadas em breve.

Fonte: RD1