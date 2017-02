Giovanna Ewbank festeja ‘Valentine’s Day’ e se declara a Bruno Gagliasso

Giovanna Ewbank engrossou a lista de famosos que usou as redes sociais, nesta terça-feira, 14, para se compartilhar declarações apaixonadas em homenagem ao “Valentine’s Day”, ou Dia de São Valentim – equivalente ao Dia dos Namorados no Brasil, comemorado nos Estados Unidos, Canadá e em parte da Europa.

Em seu perfil no Instagram, a atriz postou um clique com o marido, Bruno Gagliasso, e usou a legenda da imagem para se declarar ao amado. “HAPPY VALENTINE’S DAY, MY LOVE! Que venham mais e mais momentos lindos para vivermos juntos! TE AMO”, escreveu ela.