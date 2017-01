Gilberto Gil grava álbum de músicas inéditas e autorais

Ao longo de 2016, Gilberto Gil aumentou a produção de composições autorais. Compôs música para a primeira bisneta (Sol de Maria, homenageada com a canção Sol de Maria da Dinda), criou nova canção para a musa amada Flora Gil (Na real), fez um samba de roda para Roberta Sá (Giro, previsto para ser incorporado ao roteiro do show em que a cantora promove o CD e DVD Delírio no Circo) e elaborou temas para o violonista Yamandu Costa e para a cardiologista Roberta Saretta.

Todas estas músicas ganharão registros de Gil no álbum que o cantor, compositor e músico baiano gravará neste ano de 2017, com produção do filho Bem Gil. Também estão previstas no repertório autoral do álbum algumas músicas de Gil já gravadas por outros artistas, mas ainda inéditas na voz do compositor.

