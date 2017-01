George R.R. Martin diz que novo livro de “Game of Thrones” sairá em 2017

O escritor americano George R. R. Martin, autor dos livros que origiram a série “Game of thrones”, disse na terça-feira (10) que o aguardado sexto volume da coleção, “Winds of winter”, pode ser lançado ainda em 2017. Inicialmente, a obra estava prevista para ser lançada no começo de 2016.

Tudo começou quando um fã usou a sessão de comentários do blog de Martin para reclamar que já fazia que não havia qualquer novidade a respeito de “Winds of winter”. “ Martin, que é bastante procura sempre responder todas as dúvidas no blog, foi vago, mas tentou aplacar parte da ansiedade.

Ele respondeu: “Ainda não está concluído [o livro], mas fiz progressos. Só que não tanto quanto eu esperava um ano atrás, quando pensava em que ponto estaria agora. Eu acho que sairá neste ano. (Mas, hey, eu achava a mesma coisa no ano passado”.

Os cinco volumes da série de Martin – oficialmente intitulada de “As crônicas de gelo e fogo” – foram publicados entre 1996 e 2011. Desde 2012, Martin vem publicando diversos trechos do sexto livro. O mais recente foi divulgado no ano passado.

A popular série de TV converteu os arcos da história nos volumes publicados até agora. A sexta temporada, que estreou em abril de 2016, foi a primeira que não foi baseada nos livros de Martin.

Martin perdeu o prazo original para “Winds of winter” em outubro de 2015 e anunciou em janeiro de 2016 que não estava apto a terminar o trabalho a tempo para a publicação inicialmente planejada para o começo do ano.

Mais de 20 milhões de fãs sintonizam a cada episódio de “Game of thrones”, acompanhando intrigas maquiavélicas e conflitos sangrentos, assim como brigas de clãs nos sete reinos míticos que lutam pelo poder.

Share 0