Gato que não desce há 8 meses de árvore, ganha casa e vira atração turística

“Ele veio pequenininho. A mãe dele deu à luz na casa de um colega, eram seis irmãozinhos com ele. Os outros os cachorros matou e ele subiu nessa árvore, e os cachorros correram atrás dele. E ele está morando nessa árvore”, conta o técnico da Usina de Furnas, Jamir Mário Gonçalves Silva.

O gato já ganhou até uma casinha na árvore, que foi doada. A comida e a água ficam por conta do Jamir, que não mede esforços para amparar o gatinho.

“Primeiro eu subia na árvore com escada. Aí eu bolei essa engenhoca pra tratar dele, ponho água, comida pra ele, e ele fica sustentado ali” conta o técnico.

Tanto cuidado, virou amizade. Quando Jamir viaja, a missão de alimentar “My Lay” fica com a filha. “Quando meu pai vai viajar a serviço e o gato fica aí, eu que tenho que tratar, cuidar dele, e ele liga todo preocupado perguntando se já tratou do gato”, conta Livia Maria Gonçalves Silva.

O gatinho pode parecer solitário, mas não é. Além de receber visitas dos moradores da região, ele também divide a árvore com os passarinhos. Apesar da relação improvável, o passarinho “João Graveto” e o gato, vivem em harmonia. O gato respeita o espaço dos vizinhos. Do outro lado da árvore, está um tronco específico onde ele faz as necessidades.