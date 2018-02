Galinha Pintadinha quebra recorde no YouTube desbancando Rihanna

Sucesso entre as crianças e até mesmo por seus pais, a brasileira Galinha Pintadinha desbancou a cantora Rihanna no YouTube, e se tornou o canal oficial com o maior número de vídeos com mais de 100 milhões de visualizações, um total de 30.

Entre os canais brasileiros, o de animação infantil já era um fenômeno antes de quebrar mais este recorde. Com quase 10 milhões de inscritos, o canal já acumula aproximadamente 7,6 bilhões de visualizações, perdendo apenas para o canal de funk Kondzilla, com mais de 13,7 bilhões de views.

Criada em 2006 pelos empresários Juliano Prado e Marcos Luporini, o projeto “explodiu” de uma maneira inusitada: eles tiveram que postar um vídeo infantil no YouTube para uma reunião, pois não poderiam estar presentes. Seis meses depois veio a surpresa. O vídeo ultrapassou 500 mil visualizações, um número expressivo para a época.

Segundo a Galinha Pintadinha, a marca estava entre as 150 maiores do mundo em licenciamento, ocupando a 89ª posição, ao atingir o valor de US$ 300 milhões em produtos vendidos. Além do português, suas músicas estão presentes em inglês, espanhol, italiano, francês e japonês.

