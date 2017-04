Gal Costa cancela show em Salvador por causa da greve geral

A cantora Gal Costa anunciou em seu Twitter, que seu show “Estratosférica”, que conta com canções inéditos e também com sucessos de sua carreira, marcado na Concha Acústica, em Salvador, nesta sexta-feira (28) está cancelado por causa da greve geral.

A casa de shows também confirmou a informação e explicou que nova data do show e também as informações sobre toca ou devolução de ingressos serão divulgadas em breve. O preço dos ingressos foi entre R$ 55 e R$ 220.

Marcada para esta sexta-feira, a greve geral proclamada por entidades sindicais de todo o país prevê a paralisação de diversos serviços públicos e privados e já conta com grande adesão. Os principais motivos para a greve são as reformas trabalhistas e da previdência do governo Temer.

Fonte: O Tempo