Fundação de Rihanna doa US$ 5 milhões para combate ao coronavírus

A Fundação Clara Lionel, criada pela cantora Rihanna, 32, em 2012, revelou através de uma publicação no Instagram que doou US$ 5 milhões (cerda de R$ 25,1 milhões) para ajudar no combate ao novo coronavírus.

O anúncio diz que o valor foi distribuído entre a Organização Mundial da Saúde e grupos que trabalham oferecendo atendimento médico e alimentação à população.

Ao redor de todo o mundo, famosos estão procurando ajudar no combate ao vírus, seja por meio de doações ou usando sua influência para propagar as recomendações da OMS de contenção à pandemia.

Na última sexta-feira (20), a apresentadora Xuxa afirmou que faria uma doação de cerca de R$ 1 milhão ao Ministério da Saúde por meio de sua franquia de depilação a laser. A apresentadora é uma das sócias da Espaçolaser, empresa que anunciou que vai reverter parte de seus ganhos em dois meses ao SUS para a contenção do novo coronavírus.

Nos Estados Unidos, os atores Ryan Reynolds e Blake Lively também decidiram doar US$ 1 milhão (cerca de R$ 4,95 milhões) para duas instituições de caridade dos Estados Unidos e do Canadá.

A informação sobre a doação foi publicada pelo próprio ator Ryan Reynolds em sua rede social. O canadense divulgou as instituições que receberão a quantia, sendo elas “Feeding America” e “Food Banks Canada”, que cuidam da distribuição de comida para pessoas carentes e doentes.Reynolds também fez um apelo para que seus seguidores “tomem conta de seus corpos e corações”. “Deixem espaço para alegria. Liguem para alguém em isolamento que pode precisar da conexão”, completou.

Fonte e Foto:Notícias ao Minuto