Frejat deixa Barão Vermelho e Rodrigo Suricato assume os vocais da banda

Roberto Frejat, vocalista e um dos fundadores do Barão Vermelho, anunciou nesta terça-feira (17) a sua saída da banda. A informação foi publicada pelo jornal O Globo. Em seu lugar assumirá o cantor Rodrigo Suricato, 37, da banda Suricato, finalista da primeira temporada do programa “Superstar” (Globo).

Nas redes sociais, Rodrigo Suricato confirmou a mudança. “Agora tenho duas casas para me expressar: Barão Vermelho e Suricato”, escreveu. “Depois de uma improvável ligação do Maurício Barros (tecladista), pisquei o oho para aquele 19 de novembro cinza e confuso. Fizemos um ensaio onde lembrei de cabeça de 19 canções sem ter feito nenhum dever de casa. Fiquei orgulhoso. Ok. Vamos nessa”.

Rodrigo tranquilizou os fãs do Suricato. “A banda segue em todas as suas possibilidades, na marca do pênalti para gravar um novo disco. Iremos nos ver bastante por aí (…) Rumo ao Lolla!”. Rodrigo conheceu o Maurício Barros no ano passado durante o projeto Nívea Rock Brasil.

Com a nova formação, o Barão Vermelho vai contar com Guto Goffi e Maurício Barros, que começaram a banda em 1981, Fernando Magalhães, que entrou em 1986 e Rodrigo Santos, desde 1992. Cazuza, um dos fundadores da banda, morreu em 1990 e Peninha (percussionista) morreu no ano passado.